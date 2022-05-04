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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Вильярреала» раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем»

04 Мая 2022 • 08:34 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем». По его словам, арбитр не назначил явный пенальти в ворота английского клуба.

«Алиссон просто сбил Ло Чельсо. Это ключевой ошибка судьи, который с первой же минуты стал помогать «Ливерпулю», - сказал Роиг.

Тем не менее, он отметил, что «Ливерпуль» заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов.

«Я не хочу, чтобы это было оправданием, потому что «Ливерпуль» — отличная команда, и мы могли проиграть первый матч со счетом более чем 0:2. Но сегодня арбитр отработал не на уровне», - добавил президент испанского клуба.

В полуфинальном противостоянии с «Вильярреалом» «Ливерпуль» одержал верх по сумме двух матчей со счетом 5:2 и пробился в финал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Фернандо Роиг
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