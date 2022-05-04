Каррера объяснил, почему «Вильярреал» проиграл «Ливерпулю»

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» на своем поле принимал «Ливерпуль». Хозяева поля вели в счете после первого тайма 2:0, однако во втором тайме разбазарили преимущество и проиграли – 2:3.

О причинах неудачи команды Унаи Эмери высказался экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» итальянец заявил, что испанцы проиграли из-за того, что соперник был банально сильнее и качественнее. При этом Массимо отметил потрясающий путь «жёлтой субмарины» в нынешнем розыгрыше турнира.

«Вильярреал» уступил «Ливерпулю» с общим счетом 2:5.