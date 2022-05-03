«Ливерпуль» пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов за четыре года

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» принимает в домашних стенах «Ливерпуль». После поражения со счетом 0:2 «Вильярреалу» очень нужен был быстрый гол, и команда добилась его благодаря усилиям Булайе Диа. Он забил уже на третьей минуте матча - на 2:51, если быть совсем точным.

Столь ранний гол в Лиге чемпионов «Ливерпуль» не пропускал с апреля 2018 года, когда «Манчестер Сити» забил уже на 1:57. Впрочем, это тогда не помогло - в итоге «Ливерпуль» переломил ход игры и одержал волевую победу.

Напомним, что «Вильярреал» еще не проигрывал в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов.