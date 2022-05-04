Оуэн: «Ливерпуль» заслужил это»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал.

В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в десятый раз в своей истории, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» и «Реал». Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал события игры.

- «Ливерпуль» заслужил это. Они показали свой класс. Я хотел бы поскорее узнать, что им сказал в перерыве Юрген Клопп. Второй тайм был совершенно другим, - приводит слова Оуэна BT Sport.