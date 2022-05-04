Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Болельщики «Вильярреала» активно сравнивают Рульи с Кариусом

04 Мая 2022 • 16:41 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Испанский «Вильярреал» сенсационно провел первый тайм ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Ливерпулем», забив два мяча. Но в начале второй половины игры голкипер испанской команды, Херонимо Рульи, допустил ошибку, пропустив мяч после не самого сложного удара Фабиньо.

Чудил Рульи и в эпизоде со вторым голом - он снова был забит между ног - и в случае с третьим, когда опрометчиво побежал навстречу Садио Мане и промахнулся мимо мяча. Разочарование фанов «Вильярреала» понять легко, и они тут же принялись сравнивать Рульи с немецким вратарем Лорисом Кариусом, чьи ошибки в финале Лиги чемпионов в 2018 году стали хрестоматийными.

«Карма - Рульи в версии Кариус», «Это Рульи или Кариус?», «Рульи, тебе нужна сетка между ног», - вот лишь некоторые из комментариев разочарованных болельщиков «Вильярреала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
16:41 · Лига чемпионов
Болельщики «Вильярреала» активно сравнивают Рульи с Кариусом
16:21 · Лига чемпионов
Алькантара идет на повторение рекорда Зеедорфа
15:45 · Англия. Премьер-лига
Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может повторить достижение Зеедорфа
14:59 · Лига чемпионов
Дрогба: «Горжусь тем, что Мане побил мой рекорд»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Настоящий Диас появится после летней предсезонки»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Венгер признал свою ошибку в финале Лиги чемпионов 2006 года
13:50 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Главное для «Сити» в матче с «Реалом» - не успокаиваться»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Венгер назвал Салаха и Мане «монстрами футбола»
12:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как он собирается обыграть «Манчестер Сити»
11:57 · Лига чемпионов
Команды Анчелотти проиграли «Манчестер Сити» 8 из 9 матчей
11:56 · Испания. Ла Лига
Капу: «Это была отличная охота»
11:49 · Лига чемпионов
Каррера объяснил, почему «Вильярреал» проиграл «Ливерпулю»
11:48 · Испания. Ла Лига
Зеедорф: «Футбол Анчелотти всегда конкретен»
11:43 · Лига чемпионов
Стало известно, кто может стать главным арбитром финала Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем