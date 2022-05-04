Болельщики «Вильярреала» активно сравнивают Рульи с Кариусом

Испанский «Вильярреал» сенсационно провел первый тайм ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Ливерпулем», забив два мяча. Но в начале второй половины игры голкипер испанской команды, Херонимо Рульи, допустил ошибку, пропустив мяч после не самого сложного удара Фабиньо.

Чудил Рульи и в эпизоде со вторым голом - он снова был забит между ног - и в случае с третьим, когда опрометчиво побежал навстречу Садио Мане и промахнулся мимо мяча. Разочарование фанов «Вильярреала» понять легко, и они тут же принялись сравнивать Рульи с немецким вратарем Лорисом Кариусом, чьи ошибки в финале Лиги чемпионов в 2018 году стали хрестоматийными.

«Карма - Рульи в версии Кариус», «Это Рульи или Кариус?», «Рульи, тебе нужна сетка между ног», - вот лишь некоторые из комментариев разочарованных болельщиков «Вильярреала».