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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер: «Выглядело рискованно, но Клопп разобрался»

04 Мая 2022 • 00:36 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал в своих соцсетях результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

«Очень мило со стороны Клоппа добавить немного интриги для нас. Тем не менее, он разобрался. Он – удивительный», - написал Линекер.

После первого тайма, забив два гола, «Вильярреал» сравнял счет по сумме двух встреч, однако во второй половине игры команда Клоппа вырвала победу и прошла в финал.

Соперник «Ливерпуля» определится в среду, 4 мая, в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Линекер
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