Линекер: «Выглядело рискованно, но Клопп разобрался»

Футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал в своих соцсетях результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

«Очень мило со стороны Клоппа добавить немного интриги для нас. Тем не менее, он разобрался. Он – удивительный», - написал Линекер.

После первого тайма, забив два гола, «Вильярреал» сравнял счет по сумме двух встреч, однако во второй половине игры команда Клоппа вырвала победу и прошла в финал.

Соперник «Ливерпуля» определится в среду, 4 мая, в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».