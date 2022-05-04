Мостовой: Во втором тайме «Вильярреал» просто поплыл

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что в первом тайме на поле была только команда в жёлтых футболках, а после перерыва всё полностью изменилось. Экс-игрок отметил, что «Вильярреал» по какой-то причине поплыл. Эксперт добавил, что было очевидно, что физическая подготовка игроков испанской команды очень слабая.

Напомним, что «Вильярреал» в ответном поединке уступил «Ливерпулю» со счётом 2:3 и по сумме двух матчей закончил своё выступление в Лиге чемпионов.