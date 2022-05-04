Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мостовой: Во втором тайме «Вильярреал» просто поплыл

04 Мая 2022 • 09:27 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем».

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что в первом тайме на поле была только команда в жёлтых футболках, а после перерыва всё полностью изменилось. Экс-игрок отметил, что «Вильярреал» по какой-то причине поплыл. Эксперт добавил, что было очевидно, что физическая подготовка игроков испанской команды очень слабая.

Напомним, что «Вильярреал» в ответном поединке уступил «Ливерпулю» со счётом 2:3 и по сумме двух матчей закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Александр Мостовой Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
11:08 · Лига чемпионов
Звезда НБА Джеймс отреагировал на выход «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:53 · Лига чемпионов
Казанский рассказал, кто победит в матче «Реал» - «Манчестер Сити»
09:52 · Лига чемпионов
Каземиро сыграет в ответном матче с «Манчестер Сити»
09:46 · Лига чемпионов
Рианчо: «Посмотрите, где сейчас Эмери, а где Дзюба»
09:39 · Лига чемпионов
Мостовой раскритиковал голкипера «Вильярреала»
09:37 · Лига чемпионов
Пирес рассказал, чего ждёт от матча «Реал» - «Манчестер Сити»
09:29 · Лига чемпионов
Уткин оценил работу Эмери в «Вильярреале» 1
09:27 · Лига чемпионов
Мостовой: Во втором тайме «Вильярреал» просто поплыл
09:21 · Лига чемпионов
Канчельскис: Эмери снова доказал всем, что он крутой тренер
08:48 · Лига чемпионов
Де Брейне готов к ответному матчу с «Реалом»
08:34 · Испания. Ла Лига
Президент «Вильярреала» раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем»
08:21 · Лига чемпионов
Морено: Это был лучший первый тайм «Вильярреала» в истории клуба
08:08 · Лига чемпионов
«Шахтёр» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
01:37 · Лига чемпионов
Пирес знает, за счёт чего «Ливерпуль» переломил матч с «Вильярреалом»
Все новости
Рекомендуем