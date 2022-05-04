Луис Диас расплакался после финального свистка в матче с «Вильярреалом»

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас не смог сдержать слёз после окончания матча с «Вильярреалом», в котором он помог своему клубу выйти в финал Лиги чемпионов.

Игрок вышел на замену в перерыве после первого тайма и забил гол, который обеспечил английскому клубу выход в следующий круг. После матча нападающий не смог сдержать своих эмоций.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже. Это будет первый финал для футболиста «Ливерпуля». Соперник мерсисайдской команды определится в среду, 4 мая, в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».