Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Вильярреалом»

Сегодня, 3 мая, состоится матч «Вильярреала» против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой англичан 2:0.
На текущий момент стали известны стартовые составы команд на предстоящую встречу.
Видеотрансляция матча Вильярреал - Ливерпуль
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Протокол игры
Рульи Херонимо•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Торрес Пау II•Эступиньян Первис•Ло Чельсо Джовани•Парехо Даниэль•Капу Этьен•Коклен Франсис•Морено Херард•Диа Булайе
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Кейта Наби•Фабиньо Энрике•Алькантара Тьяго•Салах Мохамед•Жота Диогу•Мане Садио
03 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Напомним, что игра начнётся в 22:00 по московскому времени.