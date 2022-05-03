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Лига чемпионов

Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Вильярреалом»

03 Мая 2022 • 21:17 Комментировать
Вильярреал
1:0
Ливерпуль
4.90 4.15 1.73
1-й тайм

Сегодня, 3 мая, состоится матч «Вильярреала» против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой англичан 2:0.

На текущий момент стали известны стартовые составы команд на предстоящую встречу.

 

Видеотрансляция матча Вильярреал - Ливерпуль

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Протокол игры  
Вильярреал 0:0Ливерпуль
Рульи ХеронимоФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау IIЭступиньян ПервисЛо Чельсо ДжованиПарехо ДаниэльКапу ЭтьенКоклен ФрансисМорено ХерардДиа Булайе
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипГомес МойсесПенья РубенМарио ГаспарОрье СержИборра ВисентеАсенхо СерхиоПедраса АльфонсоТригерос МануэльАлькасер ПакоЧуквезе Саму
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюКейта НабиФабиньо ЭнрикеАлькантара ТьягоСалах МохамедЖота ДиогуМане Садио
Запасные: Гомес ДжоОкслейд-Чемберлен АлексМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинХендерсон ДжорданМинамино ТакумиДжонс КёртисЦимикас КостасЭллиотт ХарвиОриги ДивокДиас ЛуисМатип Жоэль
03 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

Напомним, что игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 22 минута Вильярреал 1:0 Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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Сегодня, 03 Мая
22:00 · Лига чемпионов
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