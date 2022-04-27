Эмери назвал фаворита Лиги чемпионов в нынешнем сезоне

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери считает, что «Ливерпуль» является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

«Мы знаем, что в полуфинале нам сегодня будет противостоять главный претендент на победу в турнире», — цитирует Эмери The Guardian.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Виляьрерал» состоится сегодня, 27 апреля на «Энфилде». Начало – в 22:00 мск.

Вчера, 26 апреля «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала ЛЧ победил «Реал» со счетом 4:3. Ответная игра пройдет 4 мая в Мадриде.