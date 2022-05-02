Голландская бригада арбитров рассудит ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

Стали известны арбитры, которые будут работать на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром ответного полуфинального поединка назначен голландец Данни Маккели. Помогать ему будут соотечественники Ян де Вриз и Хессел Стегстра. За ВАР будет отвечать также голландский рефери, а именно Пол ван Букел.

Напомним, что ответный поединок между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится уже третьего мая. В первом поединке подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счётом 2:0.