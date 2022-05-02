Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Голландская бригада арбитров рассудит ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

02 Мая 2022 • 12:30 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.80 4.05 1.68
03.05 22:00

Стали известны арбитры, которые будут работать на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром ответного полуфинального поединка назначен голландец Данни Маккели. Помогать ему будут соотечественники Ян де Вриз и Хессел Стегстра. За ВАР будет отвечать также голландский рефери, а именно Пол ван Букел.

Напомним, что ответный поединок между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится уже третьего мая. В первом поединке подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов Данни Маккели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
12:30 · Лига чемпионов
Голландская бригада арбитров рассудит ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»
12:21 · Лига чемпионов
Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити»
11:28 · Испания. Ла Лига
Алаба пропустил тренировку «Реала» из-за травмы
09:06 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов
08:36 · Италия. Серия А
Стали известны все участники Лиги чемпионов от Италии
01 Мая
19:32 · Лига чемпионов
Россиянин Хайкин не смог выиграть Кубок Норвегии
30 Апреля
22:17 · Лига чемпионов
Женская команда «Барселоны» вышла в финал Лиги чемпионов 1
19:31 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти выиграл чемпионаты всех главных футбольных лиг 4
11:53 · Лига чемпионов
Кассано: «Мне плевать на обиды Анчелотти, ему повезло с «ПСЖ», «Челси» и «Сити» 1
00:17 · Англия. Премьер-лига
Зеедорф: «Ливерпуль – скучный город, как раз для Ван Дейка»
29 Апреля
15:29 · Англия. Премьер-лига
Президент «Ювентуса» Аньелли сравнил АПЛ и Суперлигу
13:05 · Лига чемпионов
Генич: У «Реала» мало шансов на выход в финал Лиги чемпионов
09:28 · Лига чемпионов
Капелло: «Вильярреал не соответствует уровню сегодняшнего «Ливерпуля»
08:23 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Зенита» Маркизио назвал фаворита Лиги чемпионов
28 Апреля
20:03 · Лига чемпионов
Куртуа лидирует в Лиге чемпионов по количеству сейвов
Все новости
Рекомендуем