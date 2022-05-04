Клопп: «Вы могли заметить, насколько мы были впечатлены «Вильярреалом» в первом тайме»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отдал должное «Вильярреалу» после победы в полуфинале Лиги чемпионов (3:2).

- Какой невероятный стадион, какую невероятную работу здесь проделывает Унаи [Эмери]. Соперник играл невероятно хорошо, но мы это заслужили. Я сказал игрокам, что хочу завтра прочитать заголовки о монстрах менталитета.

Вы могли заметить, насколько мы были впечатлены соперником в первом тайме. То что мы вернулись и выиграли матч, действительно впечатляющее достижение, - заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что «Вильярреал» выиграл первый тайм со счетом 2:0.