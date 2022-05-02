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Лига чемпионов

Клопп: «Мы попытаемся победить «Вильярреал» на выезде»

02 Мая 2022 • 18:36 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.80 4.00 1.68
03.05 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Пресс-службе УЕФА наставник «Ливерпуля» заявил, что его команда постарается победить «Вильярреал» на выезде. Клопп признал, что полуфиналы в Лиги чемпионов лёгкими не бывают и этот матч не является исключением.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 2:0. Победу «красным» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Ответная игра пройдет завтра, 3 мая в Испании и пройдёт на стадионе «Керамика». Начало матча – в 22:00 мск.  

В другом полуфинальном матче «Реал» сойдётся с «Манчестер Сити» 4 мая. Первая встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «горожан».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов Юрген Клопп Мохамед Салах Садио Мане
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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