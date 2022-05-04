«Ливерпуль» стал первым клубом за два года, который выиграл матч плей-офф ЛЧ, проигрывая 0:2

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в десятый раз в своей истории, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» и «Реал».

Любопытно, что «Ливерпуль» стал первым за два года клубом, который выиграл матч плей-офф Лиги чемпионов, уступая по ходу в счете 0:2. Последним клубом, сделавшим это, был мадридский «Атлетико» в сезоне 2019/2020, и обыграл он тогда как раз «Ливерпуль» - 3:2.