«Вильярреал» установил антирекорд Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал дома «Вильярреал», и команда Унаи Эмери выбрала откровенно оборонительную тактику на эту игру - так же, как она поступала в противостояниях с «Ювентусом» и мюнхенской «Баварией». В итоге за весь матч подопечные Эмери нанесли только один удар в сторону ворот «Ливерпуля», при этом ни разу не попав в створ.

Это худший показатель для полуфиналов Лиги чемпионов наряду с матчем «Барселоны» и «Интера» в 2010 году, когда миланский клуб, выигравший в том сезоне Лигу чемпионов, также ни разу не пробил в створ ворот каталонцев и лишь один раз удар в их сторону.