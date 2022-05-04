Крис Саттон: «У игроков «Ливерпуля» феноменальный менталитет»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. Бывшая звезда английской Премьер-лиги Крис Саттон поделился своим мнением об итогах встречи.

- У игроков «Ливерпуля» феноменальный менталитет. Это исходит от тренера, но и игроки тоже превратились в мощный коллектив, который верит в себя. Они прекрасно находят выход из любой ситуации. Теперь надо не испортить концовку сезона, - заявил Саттон, слова которого цитирует BT Sport.