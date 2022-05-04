Голкипер «Вильярреала» - антирекордсмен по количеству ошибок, приведшим к голам в одном матче Лиги чемпионов 2011/2022

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. Все три гола в этом матче были забиты после ошибок голкипера испанской команды Херонимо Рульи - особенно это было заметно в первом и третьем случае.

По количеству приведших к голам ошибок в одном матче Рульи - антирекордсмен текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Также он повторил вратарский антирекорд Лориса Кариуса «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов 2017/2018 - как и Кариус, Рульи допустил как минимум две явные ошибки, приведшие к голам.