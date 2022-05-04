Клопп нагнал Липпи, Фергюсона и Анчелотти

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал.

В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, и для Юргена Клоппа, наставника «красных», это будет четвертый финал ЛЧ - первый был с «Боруссией», остальные три - с «Ливерпулем». По этому показателю Юрген клопп настиг таких тренеров, как Марчело Липпи, Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти, все они также участвовали в четырех финалах ЛЧ.