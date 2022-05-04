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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн удивлён «странными» тактическими решениями Клоппа

04 Мая 2022 • 01:30 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн заявил, что очень удивлён тем, как английский клуб провёл оба тайма в матче с «Вильярреалом».

«Это было тактически странно. Я хотел бы знать, что Юрген Клопп сказал в перерыве. Думал ли он, что «Вильярреал» пойдет ва-банк во втором тайме? Конечно, он должен был думать. Второй тайм сильно отличался от первого», - сказал Оуэн после финального свистка.

Тем не менее, он отметил, что «Ливерпуль» обладает игроками, которые способны выйти со скамейки и изменить течение матча.

«Обычно, если вы делаете ошибку в футболе - это всё. У этой команды есть механизмы, которые переворачивают игру», - сказал Оуэн.

Проигрывая в первом тайме со счетом 0:2, «Ливерпуль» смог переломить ход борьбы и забить три гола во второй половине игры в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн
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