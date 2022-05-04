Уткин оценил работу Эмери в «Вильярреале»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением касательно выступления испанского «Вильярреала» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Жёлтая субмарина» покинула турнир за шаг до финала, уступив в двухматчевом противостоянии английскому «Ливерпулю».

«Здорово, что на свете есть Эмери. И такие команды, как «Вильярреал». Эмери снова показал, что может извлечь из команды максимум», - написал блогер в социальной сети.

«Вильярреал» проиграл «Ливерпулю» по сумме двух матчей со счетом 2:5. Испанцы дважды уступили команде Юргена Клоппа – 0:2 и 2:3.