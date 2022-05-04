Рианчо: «Посмотрите, где сейчас Эмери, а где Дзюба»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Ливерпуля» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Рианчо похвалил игроком и наставника «Вильярреала» Унаи Эмери за проделанную работу, а также прокомментировал инцидент, произошедший много лет назад между главным тренером испанской команды и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой во времена их совместной работы в «Спартаке».

«Конфликт с Дзюбой? Время всегда ставит людей на свои места. Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, на предыдущих стадиях плей-офф «Вильярреал» сумел одолеть такие команды, как «Ювентус» и «Бавария».

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де Франс». Соперником «Ливерпуля» по решающему матчу станет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Реал».