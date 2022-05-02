Эмери: «Завтра мы должны выдать идеальный матч»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал о том, чего ждёт от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что первый матч «жёлтая субмарина» проиграла на «Энфилде» со счётом 0:1.

«Завтра мы должны выдать идеальный матч. Мы хотим, чтобы наши фанаты помогли нам воплотить задуманное и насладиться этим. Чувство поддержки всегда играет важную роль. Мы находимся здесь и хотим играть в финале», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, что «Вильярреал» ранее играл в полуфинале Лиги чемпионов только в сезоне 2005/06. Тогда «жёлтая субмарина» не смогла пройти другую английскую команду – лондонский «Арсенал».