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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер назвал Салаха и Мане «монстрами футбола»

04 Мая 2022 • 13:13 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был настолько впечатлён игрой Мохамеда Салаха и Садио Мане в игре против «Вильярреала», что назвал их «монстрами футбола».

«Посмотрите на Салаха и Мане, которые играли в финале Кубка африканских наций. То, что они творят после возвращения – это что-то нечеловеческое», - сказал Венгер в эфире beIN Sports.

Он отметил, что игроки по прежнему находятся в отличной форме, несмотря на долгий сезон. «Мы раньше жаловались, что сыграли слишком много игр — эти парни не произносят ни слова. Сегодня Мане пинали повсюду весь матч – ни одной жалобы», - отметил Венгер.

Оба футболиста проводят отличный сезон, а «Ливерпуль» по-прежнему имеет шансы установить уникальное достижение, победив в четырех главных турнирах в Англии и Европе по ходу сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане
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