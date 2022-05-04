Венгер назвал Салаха и Мане «монстрами футбола»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был настолько впечатлён игрой Мохамеда Салаха и Садио Мане в игре против «Вильярреала», что назвал их «монстрами футбола».

«Посмотрите на Салаха и Мане, которые играли в финале Кубка африканских наций. То, что они творят после возвращения – это что-то нечеловеческое», - сказал Венгер в эфире beIN Sports.

Он отметил, что игроки по прежнему находятся в отличной форме, несмотря на долгий сезон. «Мы раньше жаловались, что сыграли слишком много игр — эти парни не произносят ни слова. Сегодня Мане пинали повсюду весь матч – ни одной жалобы», - отметил Венгер.

Оба футболиста проводят отличный сезон, а «Ливерпуль» по-прежнему имеет шансы установить уникальное достижение, победив в четырех главных турнирах в Англии и Европе по ходу сезона.