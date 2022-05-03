Мане вывел «Ливерпуль» вперёд в матче против «Вильярреала»

«Ливерпуль», проигрывающий в ответном матче Лиги чемпионов со счётом 0:2 «Вильярреалу», во втором тайме сумел забить три гола.

Голы на свой счёт записали Энрике Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане. Самым интересным стал последний мяч «Ливерпуля»: Кейта вынес вперед, Мане, стартовав со своей половины поля, опередил выскочившего далеко за пределы штрафной Рульи, дальше ушёл от подката Фойта, вошёл в штрафную и спокойно с левой ноги отправил мяч в пустые ворота.

По сумме двух матчей «Ливерпуль» обыгрывает «подводников» со счётом 5:2.