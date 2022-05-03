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Лига чемпионов

Мане вывел «Ливерпуль» вперёд в матче против «Вильярреала»

03 Мая 2022 • 23:38 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль», проигрывающий в ответном матче Лиги чемпионов со счётом 0:2 «Вильярреалу», во втором тайме сумел забить три гола.

Голы на свой счёт записали Энрике Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане. Самым интересным стал последний мяч «Ливерпуля»: Кейта вынес вперед, Мане, стартовав со своей половины поля, опередил выскочившего далеко за пределы штрафной Рульи, дальше ушёл от подката Фойта, вошёл в штрафную и спокойно с левой ноги отправил мяч в пустые ворота.

По сумме двух матчей «Ливерпуль» обыгрывает «подводников» со счётом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал
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окончен Вильярреал 2:3 Ливерпуль 4.80 4.00 1.75
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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