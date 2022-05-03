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Лига чемпионов

Капу - первый футболист «Вильярреала», сделавший две голевые передачи в одном матче ЛЧ

03 Мая 2022 • 23:21 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» принимает в домашних стенах «Ливерпуль». После поражения со счетом 0:2 «Вильярреалу» очень нужен был быстрый гол, и команда добилась его благодаря усилиям Булайе Диа. Второй мяч незадолго до перерыва забил Кокелин.

Любопытно, что оба раза ассистентом выступил Этьен Капу, ставший первым игроком «Вильярреала», который сделал две голевые передачи в одном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что «Вильярреал» еще не проигрывал в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция этого матча доступна по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Этьен Капу
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окончен Вильярреал 2:3 Ливерпуль 4.80 4.00 1.75
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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