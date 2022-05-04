Эмери: «Мы показали, что тоже являемся хорошей командой»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал.

- Грустно ,что упустили момент. Тут нечему радоваться, мы хорошо играли, но в итоге «Ливерпуль» все-таки заслужил место в финале. Но в первом тайме матча мы показали, что являемся хорошей командой. Но по итогам двух матчей они в любом случае были лучше, - заявил Эмери, слова которого цитирует BT Sport.