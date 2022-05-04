Александер-Арнольд: «В перерыве мы перестроились и взяли игру в свои руки»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд дал комментарий после победного матча с «Вильярреалом» (3:2).

- У нас никогда не получатся легкими полуфиналы Лиги чемпионов. Было очень трудно. Соперник очень хорошо сыграл в первом тайме. В перерыве мы перестроились и взяли игру в свои руки, добыв необходимый результат, - заявил Александер-Арнольд BT Sport.

- В первом тайме было непросто, что, впрочем, не стало для нас неожиданностью. Но порой теряешь контроль над игрой. В итоге мы победили и бронируем билеты в Париж, - добавил защитник.

Напомним, что в финале «красные» сыграют против «Манчестер Сити» или «Реала».