Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Эмери: «Вильярреал» всегда хорошо играет дома

03 Мая 2022 • 11:13 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.80 4.05 1.70
Через 10 ч. 26 мин.

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Эмери заявил, что начинать встречу с 0:2 будет очень непросто в психологическом плане, но «Вильярреал» обычно всегда хорошо играет дома, так что шансы на победу есть. Тренер «жёлтой субмарины» отметил, что отмена правила гостевого гола играет на руку испанской команде.

Напомним, что «Ливерпуль» в первом матче одержал уверенную победу со счётом 2:0. Ответная встреча между командами состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Унаи Эмери Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
11:13 · Лига чемпионов
Эмери: «Вильярреал» всегда хорошо играет дома
09:46 · Лига чемпионов
Клопп об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен быть готов терпеть
00:09 · Лига чемпионов
13 клубов уже обеспечили участие в Лиге чемпионов 2022/23
02 Мая
21:21 · Лига чемпионов
Тарханов: «Было бы очень плохо, если навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся» 1
21:05 · Лига Европы
Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»
20:49 · Лига чемпионов
Стало известно, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов
20:24 · Лига Европы
Жуков прокомментировал отстранение российских клубов от нового сезона еврокубков
19:39 · Лига чемпионов
Данджума может пропустить ответный матч «Вильярреала» с «Ливерпулем»
18:36 · Лига чемпионов
Клопп: «Мы попытаемся победить «Вильярреал» на выезде»
17:49 · Лига чемпионов
Салах ещё не знает, будет ли продлевать контракт с «Ливерпулем»
17:42 · Лига чемпионов
Алаба не поможет «Реалу» в ответном матче против «Манчестер Сити»
16:52 · Лига чемпионов
Трент о матче с «Вильярреалом»: «У нас хорошее преимущество, но порой это может быть опасно»
16:38 · Лига чемпионов
Клопп о выездной серии в Лиге чемпионов: «Мы были стабильны в каждом матче»
16:04 · Лига чемпионов
Эмери: «Завтра мы должны выдать идеальный матч»
Все новости
Рекомендуем