Эмери: «Вильярреал» всегда хорошо играет дома

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Эмери заявил, что начинать встречу с 0:2 будет очень непросто в психологическом плане, но «Вильярреал» обычно всегда хорошо играет дома, так что шансы на победу есть. Тренер «жёлтой субмарины» отметил, что отмена правила гостевого гола играет на руку испанской команде.

Напомним, что «Ливерпуль» в первом матче одержал уверенную победу со счётом 2:0. Ответная встреча между командами состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.