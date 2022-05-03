Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Александер-Арнольд идёт по стопам Мбаппе и Мюллера

03 Мая 2022 • 23:38 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» принимает в домашних стенах «Ливерпуль». После поражения со счетом 0:2 «Вильярреалу» очень нужен был быстрый гол, и команда добилась его благодаря усилиям Булайе Диа. Второй мяч незадолго до перерыва забил Кокелин.

Однако во втором тайме «Ливерпуль» быстро отыгрался. Сперва свой первый гол в Лиге чемпионов забил Фабиньо, а вслед за ним отличился и Луис Диаш, сравнявший счет с передачи Трента Александра-Арнольда. Для него это была 18-я голевая передача с учетом всех турниров в нынешнем сезоне, и впереди по этому показателю только лишь Килиан Мбаппе (19 передач) и Томас Мюллер (21 передача).

Напомним, что «Вильярреал» еще не проигрывал в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча доступна по нашей ссылке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вильярреал 2:3 Ливерпуль 4.80 4.00 1.75
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 2.95 4.10 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
00:13 · Лига чемпионов
Клопп нагнал Липпи, Фергюсона и Анчелотти
00:10 · Лига чемпионов
Пире: «Отметим ключевую роль Луиса Диаса в этом камбэке»
00:04 · Лига чемпионов
Крауч: «Вильярреал» заслужил круг почёта»
00:00 · Лига чемпионов
Мане побил Лэмпарда и Руни
03 Мая
23:55 · Лига чемпионов
Мане - единоличный рекордсмен Африки по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов
23:38 · Лига чемпионов
Мане вывел «Ливерпуль» вперёд в матче против «Вильярреала»
23:38 · Лига чемпионов
Александер-Арнольд идёт по стопам Мбаппе и Мюллера
23:31 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» отыграл два гола у «Вильярреала»
23:30 · Лига чемпионов
Фабиньо забил свой первый гол в Лиге чемпионов
23:21 · Лига чемпионов
Капу - первый футболист «Вильярреала», сделавший две голевые передачи в одном матче ЛЧ
22:55 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал Ван Дейка лучшим защитником всех времён 1
22:47 · Лига чемпионов
«Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» 2:0 после первого тайма
22:37 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов за четыре года
22:33 · Лига чемпионов
«Вильярреал» забивает гол после удара в створ с вероятностью 77% в плей-офф Лиги чемпионов
22:10 · Лига чемпионов
«Вильярреал» забил быстрый гол «Ливерпулю» в Лиге чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем