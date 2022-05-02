Хау о Милнере: «Его форма в 36 лет показывает то, насколько усердно он работает»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау похвалил полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера, который в субботу помог своей команде одержать выездную победу и прервать самую длинную победную домашнюю серию в истории «Ньюкасла».

«Я считаю Милнера настоящим профессионалом. Выйти на поле и показать подобную игру может далеко не каждый. Его форма в 36 лет показывает то, насколько усердно он работает», – сказал Хау на пресс-конференции после игры.

Напомним, что у Милнера в конце сезона заканчивается контракт с «Ливерпулем». Главный тренер «красных» Юрген Клопп ранее призвал свой клуб продлить соглашение с англичанином.