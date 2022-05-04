Канчельскис: Эмери снова доказал всем, что он крутой тренер

Известный экс-футболист Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами восхитился работой наставника «Вильярреала» Унаи Эмери.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что ему очень хочется похвалить Эмери, который в очередной раз доказал всему миру о том, что он крутой тренер, способный добиваться результата почти с любой командой. Экс-игрок отметил, что испанский специалист уже точно созрел для работа в топ-клубе.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей «жёлтая субмарина» уступила «Ливерпулю» и вылетела из турнира. До этого «Вильярреал» выбил «Баварию» и «Ювентус».