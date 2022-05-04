Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал выход его команды в финал Лиги чемпионов.

«Очень трудно попасть в финал Лиги чемпионов, учитывая большое количество хороших команд, которые также туда стремятся. Мы с нетерпением ждем финала. Наш сезон все никак не закончится, но это происходит по хорошим причинам», - сказал защитник «Ливерпуля».

Во вторник английский клуб, обыграв «Вильярреал» в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, обеспечил себе выход в финал турнира. Соперник «Ливерпуля» определится в паре «Реал» - «Манчестер Сити».