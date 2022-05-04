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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капу: «Это была отличная охота»

04 Мая 2022 • 11:56 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу прокомментировал итог полуфинального противостояния с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Завтра все забудут, никто никогда больше не заговорит о «Вильярреале», - смеется полузащитник. «Это была отличная охота, в этом году мы поместили «Вильярреал» на карту Европы. Нам удалось выбить несколько крупных команд и оказать давление на «Ливерпуль». Теперь мы должны хорошо завершить сезон в чемпионате, чтобы вернуться в Европу в следующем году», - сказал Капу.

«Вильярреал» проиграл по сумме двух встреч «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:5. Тем не менее, клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал главного еврокубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Этьен Капу
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