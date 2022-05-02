Данджума может пропустить ответный матч «Вильярреала» с «Ливерпулем»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума рискует не помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт завтра в Испании в 22:00 по московскому времени.

После первого матча, в котором «Вильярреал» проиграл на выезде со счётом 0:2, Данджума выбыл из строя с небольшим повреждением. Теперь участие футболиста в ответной встрече находится под вопросом.

Напомним, что Данджума перебрался в «Вильярреал» летом 2021 года из английского «Борнмута». В этом сезоне Данджума является лучшим бомбардиром «жёлтой субмарины» в чемпионате Испании с 10 голами.