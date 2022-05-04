«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов или Кубка чемпионов в 10-й раз

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ е проигрывал. В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в десятый раз в своей истории.

Есть лишь три клуба, которые выходили в финал самого престижного клубного турнира континента чаще. Это мадридский «Реал» с 16-.ю финалами, это «Милан» с 11-ю финалами, и это «Бавария», у которой также 11 участий в финале Лиги чемпионов или Кубка чемпионов.