Крауч: «Вильярреал» заслужил круг почёта»

Финалист Лиги чемпионов 2007 года в составе «Ливерпуля» Питер Крауч отдал должное «Вильярреалу», который дал бой мерсисайдцам, но уступил со счетом 2:3, пускай и вел с перевесом в два мяча.

- Луис Диас переломил ход игры. С момента выхода на поле он атаковал соперников. «Вильярреал» заслужил круг почета. То, как команда обыграла «Ювентус» и «Баварию», делает честь этому клубу, - приводит слова Крауча официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Ливерпуль» выиграл и первый поединок этих команд (2:0). В финале он сыграет против «Манчестер Сити» или «Реала». Этот матч состоится в среду.