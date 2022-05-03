«Ливерпуль» потопил «Вильярреал» и ворвался в финал Лиги чемпионов: Банда Клоппа повисла на волоске, но пробила камбэк с голами между ног Рульи

«Жёлтая подводная лодка» пыталась всплыть после поражения в первом полуфинальном матче со счётом 0:2.

Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции заявил, что ожидает в Вильярреале сложного матча. Мол, в полуфинале Лиги чемпионов лёгких игр не бывает. Понятно, с этим трудно поспорить. «Жёлтая субмарина» уже отмечалась в полуфинале Лиги чемпионов, когда проиграла лондонскому «Арсеналу», было это в 2006 году. Потом «Вильярреал» пережил вылет в Сегунду, но справился с неурядицами и вернулся на высокие стадии еврокубков. Выиграв в прошлом году Лигу Европы с главным знатоком по этому турниру Унаи Эмери, «подлодка» вознамерилась задать жару и в Лиге чемпионов. Показателем её серьёзных притязаний стало то, что в четвертьфинале она выкинула из борьбы саму «Баварию».

«Ливерпуль» подошёл к финишу сезона с двоякими перспективами, когда ты можешь выиграть и АПЛ, и Лигу чемпионов, а можешь не выиграть ничего. Да, Клопп предупреждал своих подопечных о недопустимости расслабленности, но «красные» всё равно забыли полностью включиться с самого начала. Как результат, третья минута – и будьте добры вынимайте мяч из своей сетки. Эступиньян сделал перевод с левого полуфланга к дальней штанге, Капу прострелил, Алиссон совершенно потерял ворота, и Булайе Диа переправил сферу уже в пустой створ (1:0).

Дальше шла борьба, толкотня, и мерсисайдцы не могли прижать уверенного в себе соперника. Была у гостей перспективная контратака на исходе получаса игры. Салах отдал справа в центр Жоте, но тот не нашёл способ пробить по воротам в единоборстве с Альбиолем, а тут ещё и Рульи вышел из ворот, чтобы создать проблемы для Диогу. Мяч подхватил прибежавший в нужную зону Салах и ударил низом правее створа, однако прозвучал свисток, возвестивший о нарушении в атаке.

На 37-й минуте Мане отдал неосмотрительный пас назад, и Морено совершил перехват. Ло Чельсо выскочил один на один с Алиссоном, стал прокидывать себе влево, и голкипер гостей сыграл в мяч, после чего форвард хозяев об него споткнулся. Судья сразу показал, что пенальти не будет. Впрочем, испанскому клубу это не очень повредило. Медицинская пауза закончилась, Капу подхватил мяч на правом полуфланге возле лицевой, повозил его немножко перед Робертсоном и навесил на дальнюю штангу чётко на голову не промахнувшегося Коклена (2:0).

Появились ассоциации с лигочемпионским полуфиналом трёхлетней давности. Тогда «Ливерпуль» был бит в гостях «Барселоной» с крупным счётом, а дома ответно выиграл ещё крупнее – 4:0. Провальный первый тайм не вселял оптимизм в болельщиков мерсисайдцев, закладывавшихся на другое развитие событий, однако горевать им не стоило, как потом выяснилось. На второй тайм «Вильярреал» вышел с мыслями об обороне, «Ливерпуль» же с появившимся вместо Жоты Луисом Диасом – наоборот, об атаке. Трент пальнул издали, мяч срикошетил от Коклена и угодил в перекладину. Мане вошёл в правый полуфланг и навесил влево, а Диас сложился, но неудачно исполнил боковые ножницы.

То было до 60-й минуты, но совсем скоро после этого рубежа «подлодники» дрогнули. Длительной атакой гости заморили хозяев, Салах поделился в зоне правого инсайда с Фабиньо, и тот выстрелил вообще-то бесхитростно, но Рульи умудрился пропустить между ног (2:1). Спустя четыре минуты от другого гола испанскую команду спас Альбиоль, скорректировавший кручёную попытку Луиса Диаса в штангу. Теперь уже «Вильярреалу» требовалось прийти в себя, но он не пришёл. Кросс Трента справа во вратарскую, и одинокий Диас вторым этажом замыкает мяч снова между ног Рульи (2:2).

Пребывавшая в прострации «подводная лодка» уже не всплыла. Довершил всё по классике Мане. Откликнувшись на заброс Кейта, он опередил покинувшего штрафную Рульи, ушёл от подкатившегося Фойта и покатил в пустую рамку (2:3). Позже Педраса и Кёртис Джонс обменялись нереализованными моментами, Капу получил вторую жёлтую карточку и, соответственно, красную, в концовке шла доигровка с контратаками мерсисайдцев. «Ливерпуль» вовремя спохватился и вышел в третий для себя финал Лиги чемпионов за пять лет, а для «Вильярреала» это всё равно была славная кампания.

Кирилл Иванцов