Морено: Это был лучший первый тайм «Вильярреала» в истории клуба

Испанский нападающий «Вильярреала» Херард Морено поделился с журналистами своим мнением по поводу ответного полуфинального матча с «Ливерпулем».

Морено сказал, что, возможно, это был лучший первый тайм для «Вильярреала» в клубной истории. Форвард отметил, что футболисты испанской команды должны гордиться тем, что сумели сделать. Херард добавил, что «жёлтая субмарина» билась до самого финального свистка и заслужила уважение.

Напомним, что по сумме двух матчей испанская команда под шефством Унаи Эмери уступила «Ливерпулю» и закончила своё выступление в Лиге чемпионов.