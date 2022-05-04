«Ливерпуль» - первый английский клуб, который в одном сезоне добрался до финалов Кубка Лиги, Кубка страны и Лиги чемпионов

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в десятый раз в своей истории, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» и «Реал».

Таким образом, «Ливерпуль» стал первым клубом в истории английского футбола, который по ходу одного сезона вышел и в финал Кубка английской лиги, и в финал Кубка Англии, и в финал Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа также сражается за титул в АПЛ.