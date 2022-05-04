Мостовой раскритиковал голкипера «Вильярреала»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи в ответном поединке с «Ливерпулем».

Мостовой сказал «Чемпионату», что после перерыва почти все футболисты «Вильярреала» ходили по полю пешком, но особенно слабо выступил голкипер Рульи. Экс-игрок отметил, что нельзя дважды пропускать голы между ног, особенно когда соперник просто бьёт прямо в тебя.

Напомним, что в ответном матче «жёлтая субмарина» под руководством Эмери уступила «Ливерпулю» со счётом 2:3 и в итоге закончила своё выступление в Лиге чемпионов.