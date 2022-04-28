Ван Дейк: «В ответной встрече с «Вильярреалом» «Ливерпуль» от обороны играть не будет»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов над «Вильярреалом» (2:0), прокомментировал игру нападающих своей команды, а также поделился ожиданиями от ответной встречи.

«Честно говоря, я не хотел бы встретиться на поле ни с одним из наших нападающих. Диогу вышел на замену, Мо, Садио, Дивок, они проделывают невероятную работу», — приводит слова Ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Также голландский защитник отметил, что в ответной встрече мерсисайдцы не планируют играть от обороны и удерживать преимущество, добытое в первой встрече.

Матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 мая. начало игры запланирована на 22:00 по московскому времени.