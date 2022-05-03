Мане - единоличный рекордсмен Африки по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» принимал в домашних стенах «Ливерпуль». После поражения со счетом 0:2 «Вильярреалу» очень нужен был быстрый гол, и команда добилась его благодаря усилиям Булайе Диа. Второй мяч незадолго до перерыва забил Кокелин.

Однако во втором тайме «Ливерпуль» быстро отыгрался. Сперва свой первый гол в Лиге чемпионов забил Фабиньо, а вслед за ним отличился и Луис Диаш, сравнявший счет с передачи Трента Александра-Арнольда. Ну а потом Садио Мане убежал на свидание с голкипером Херонимо Рульи, который провалил второй тайм, и переиграл его, забив третий гол матча.

Для самого Мане он стал 15-м в плей-офф Лиги чемпионов, и это - новый единоличный рекорд для африканских футболистов. Доселе Мане делил его с Дидье Дрогба - он забил 14 голов.