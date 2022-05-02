Трент о матче с «Вильярреалом»: «У нас хорошее преимущество, но порой это может быть опасно»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом». Англичанин отметил, что преимущество в два гола, добытое в первой игре на «Энфилде», может сыграть с мерсисайдцами злую шутку.

«Мы хотим выйти на поле и победить. Нам нужно защитить своё преимущество и отнестись к матчу с полной ответственностью, для того чтобы выйти в финал. У нас хорошее преимущество, но порой это может быть опасно», – заявил Александер-Арнольд на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что завтрашний матч между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» стартует в 22:00 по московскому времени.