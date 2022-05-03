Трент о Робертсоне: «Он очень вовремя начал демонстрировать лучшую форму»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд похвалил своего партнёра по команде Эндрю Робертсона, который, по словам англичанина, сейчас демонстрирует лучшую форму в своей карьере.

«Он очень вовремя начал демонстрировать свою лучшую форму. Это самых подходящий момент сезона для подобных прорывов. Очень хорошо иметь такого игрока в составе. Я рад, что мы каждый день подталкиваем друг друга к прогрессу», – сказал Арнольд на пресс-конференции.

Напомним, что сейчас «Ливерпуль» ведёт борьбу за победу в трёх турнирах. Сегодня подопечные Клоппа могут в третий раз за последние 5 лет выйти в финал Лиги чемпионов.