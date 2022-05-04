Салах: «Мы топ-команда на топ-уровне»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (3:2).

- Попасть в финал - отличное чувство. Феноменально то, что мы пробились туда в третий раз за пять лет. Сегодня нужно насладиться моментом, но завтра у нас уже другой турнир [матч с «Тоттенхэмом»].

В первом тайме было сложно, но в перерыве тренер взял слово, мы также переговорили с партнерами. Мы топ-команда на топ-уровне, поэтому смогли вернуться после 0:2. Думаю, это сделало результат еще круче, - заявил Салах в эфире BT Sport.

28 мая «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» или «Реала».