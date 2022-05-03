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Лига чемпионов

Пирес: «Конечно, «Вильярреалу» по силам пройти «Ливерпуль»

03 Мая 2022 • 17:38 Комментировать
Вильярреал
...
Ливерпуль
4.90 4.15 1.73
Через 2 ч. 45 мин.

Экс-нападающий «Вильярреала» Робер Пирес оценил шансы своей бывшей команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что первый матч подопечные Юргена Клоппа выиграли у себя дома со счётом 2:0.

«Конечно, «Вильярреалу» по силам пройти «Ливерпуль». Нельзя отрицать то, насколько сложной является ситуация. Мы отлично знаем о качествах «Ливерпуля», они действительно сильная команда. Но «Вильярреал» ещё не сказал своё последнее слово», – цитирует Пиреса Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня состоится ответный полуфинал между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Стартовый свисток матча ожидается в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Робер Пирес
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
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