Пирес: «Конечно, «Вильярреалу» по силам пройти «Ливерпуль»

Экс-нападающий «Вильярреала» Робер Пирес оценил шансы своей бывшей команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что первый матч подопечные Юргена Клоппа выиграли у себя дома со счётом 2:0.

«Конечно, «Вильярреалу» по силам пройти «Ливерпуль». Нельзя отрицать то, насколько сложной является ситуация. Мы отлично знаем о качествах «Ливерпуля», они действительно сильная команда. Но «Вильярреал» ещё не сказал своё последнее слово», – цитирует Пиреса Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня состоится ответный полуфинал между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Стартовый свисток матча ожидается в 22:00 по московскому времени.