Пирес знает, за счёт чего «Ливерпуль» переломил матч с «Вильярреалом»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. Бывший французский футболист Робер Пирес рассказал о том, что, по его мнению, помогло «Ливерпулю» взять матч, несмотря на то, что после первого тайма клуб проигрывал со счетом 0:2.

- У футболистов «Ливерпуля» осталось больше сил на второй тайм. Плюс к этому появление Луиса Диаша. Он сделал всю разницу в этой игре, - считает Пирес, цитируемый пресс-службой УЕФА.