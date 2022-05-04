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Лига чемпионов

Пирес знает, за счёт чего «Ливерпуль» переломил матч с «Вильярреалом»

04 Мая 2022 • 01:37 Комментировать
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
окончен

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. Бывший французский футболист Робер Пирес рассказал о том, что, по его мнению, помогло «Ливерпулю» взять матч, несмотря на то, что после первого тайма клуб проигрывал со счетом 0:2.

- У футболистов «Ливерпуля» осталось больше сил на второй тайм. Плюс к этому появление Луиса Диаша. Он сделал всю разницу в этой игре, - считает Пирес, цитируемый пресс-службой УЕФА.

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Ливерпуль Робер Пирес
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окончен Вильярреал 2:3 Ливерпуль 4.80 4.00 1.75
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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