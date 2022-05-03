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«Вильярреал» никогда не проигрывал дома в плей-офф Лиги чемпионов

03 Мая 2022 • 22:00 Комментировать
Вильярреал
1:0
Ливерпуль
4.90 4.15 1.73
1-й тайм

Через несколько минут начнется ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и английским «Ливерпулем». Для «Вильярреала», который уже выходил в полуфинал Лиги чемпионов в 2006 году. это будет уже восьмой домашний матч в рамках плей-офф ЛЧ - и любопытно, что ранее испанская команда никогда не проигрывала дома в соответствующем матче. Команда выиграла два матча, а также пять раз сыграла вничью.

Следить за онлайн-трансляцией полуфинального матча ЛЧ между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» можно будет на нашем сайте, встреча начнется в 22 часа по московскому времени.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 28 минута Вильярреал 1:0 Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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