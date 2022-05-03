Фабиньо забил свой первый гол в Лиге чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» принимает в домашних стенах «Ливерпуль». После поражения со счетом 0:2 «Вильярреалу» очень нужен был быстрый гол, и команда добилась его благодаря усилиям Булайе Диа. Второй мяч незадолго до перерыва забил Кокелин.

Однако во втором тайме «Ливерпуль» быстро отыгрался. Сперва свой первый гол в Лиге чемпионов забил Фабиньо, а вслед за ним отличился и Луис Диаш, сравнявший счет.

Напомним, что «Вильярреал» еще не проигрывал в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча доступна по нашей ссылке.