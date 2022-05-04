Крауч: «Это ещё одна легенда»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» переиграл в гостевом матче испанский «Вильярреал», нанеся сопернику первое поражение в истории его выступлений в плей-офф Лиги чемпионов. Доселе «Вильярреал» дома в плей-офф ЛЧ не проигрывал. В результате «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в десятый раз в своей истории, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» и «Реал». Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал события игры.

- Луис Диаш изменил матч. Он был невероятен. Полностью изменил игру. «Ливерпуль» заслужил финал. Это клуб, который на пути к тому, чтобы стать легендарным. Это еще одна легенда, - приводит слова Крауча BT Sport.